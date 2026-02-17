«Встречается у 30 — 77% пациентов». Белорусский врач сказала о частоте анемий при онкологии

Анемия при солидных злокачественных опухолях встречается у 33−77% взрослых пациентов, и оказывает негативное влияние на качество их жизни и на лечение. Об этом на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказала доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Кабаева.
По ее словам, анемия рассматривается как отрицательный фактор при прогнозировании продолжительности жизни таких больных.
Кроме того, пациентов с показателями концентрацией гемоглобина в крови ниже 90−100, что приводит к серьезному ухудшению транспорта кислорода и гипоксии тканей, отказываются брать на химиотерапию. Эти процедуру врачам приходится откладывать до нормализации показателей крови.
По словам Екатерины Кабаевой, у 65% пациенток с опухолевыми заболеваниями женской системы тоже имеется анемия.
Кроме того, анемия или малокровие, тесно связана с такими хроническими заболеваниями, как сахарных диабет, болезни почек и печени, с тяжелыми травмами, ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями.
Кстати, в Беларуси за последние шесть лет подскочили цифры заболеваемости ревматоидным артритом, что связано с последствиями коронавируса. В этом материале подробно о том, какие еще болезни спровоцировала пандемия.
Мы писали, что белорусский врач сказал, являются ли сухость кожи рук с трещинами зимой аллергией на холод.
А еще белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.