«Встречается у 30 — 77% пациентов». Белорусский врач сказала о частоте анемий при онкологии

Анемия при солидных злокачественных опухолях встречается у 33−77% взрослых пациентов, и оказывает негативное влияние на качество их жизни и на лечение. Об этом на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказала доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Кабаева.