Эти солнечные затмения изменили историю мира. Что принесёт нам новая тень 17 февраля?

17 февраля 2026 года мир увидит редчайшее астрономическое событие: солнечное затмение совпадёт с новолунием в Водолее и началом китайского Нового года Огненной Лошади. Такое тройное наложение космических событий случается раз в несколько столетий и всегда приносит глобальные перемены. Мы уже рассказывали, почему оно перепишет историю нашего мира. Но это далеко не первый случай, когда затмение меняло судьбы людей и целых народов. Причём не в каком-то эзотерическом смысле, а вполне реальном. Мы собрали пять самых поразительных историй о том, как небесное явление останавливало войны, спасало от смерти и подтверждало революционные научные теории.