Эти солнечные затмения изменили историю мира. Что принесёт нам новая тень 17 февраля?

17 февраля 2026 года мир увидит редчайшее астрономическое событие: солнечное затмение совпадёт с новолунием в Водолее и началом китайского Нового года Огненной Лошади. Такое тройное наложение космических событий случается раз в несколько столетий и всегда приносит глобальные перемены. Мы уже рассказывали, почему оно перепишет историю нашего мира. Но это далеко не первый случай, когда затмение меняло судьбы людей и целых народов. Причём не в каком-то эзотерическом смысле, а вполне реальном. Мы собрали пять самых поразительных историй о том, как небесное явление останавливало войны, спасало от смерти и подтверждало революционные научные теории.
28 мая 585 года до нашей эры: затмение остановило пятилетнюю войну между лидийцами и мидянами.
Представьте себе картину: две армии сходятся в смертельной схватке на берегах реки Халис на территории современной Турции. Лидийцы и мидяне бьются не на жизнь, а на смерть уже пятый год подряд. Мечи звенят, кровь течёт рекой, победа одной из сторон близка. И вдруг среди дня небо темнеет, солнце исчезает за чёрным кругом луны.
Древнегреческий историк Геродот описывал этот момент как божественное вмешательство. Воины замерли, оружие выпало из рук. Для людей, привыкших объяснять любое природное явление волей богов, всё стало предельно ясно: высшие силы требуют прекратить бессмысленное кровопролитие. Армии сложили оружие прямо на поле боя и заключили перемирие, которое положило конец конфликту.
28 июля 1851 года: дагерротипист Берковский сделал первый правильный снимок солнечного затмения.
До 28 июля 1851 года люди могли наблюдать солнечные затмения только своими глазами или пытались запечатлеть их на картинах. Все попытки сфотографировать это явление заканчивались неудачей: либо снимок получался слишком тёмным, либо засвеченным. Юлиус Берковский, дагерротипист, работавший в Королевской обсерватории Кёнигсберга, подготовился к этому дню как никто другой. Он точно рассчитал время экспозиции и использовал специальные светофильтры.
Когда луна начала закрывать солнце, Берковский сделал серию снимков, подбирая оптимальные настройки. В результате получился первый правильно экспонированный дагерротип солнечного затмения в истории человечества. Этот технический прорыв открыл новую эру в астрономии, позволив учёным изучать затмения не только в момент наблюдения, но и спустя годы. В тот же день затмение наблюдал в Феодосии великий русский художник Иван Айвазовский.
18 августа 1868 года: король Сиама погиб от малярии, а учёные открыли гелий во время одного затмения.
Король Сиама (современный Таиланд) Монгкут настолько увлёкся астрономией, что смог самостоятельно рассчитать время и место солнечного затмения 18 августа 1868 года с поразительной точностью. Желая лично наблюдать это явление в лучших условиях, монарх организовал экспедицию в отдалённый район страны. Затмение прошло точно по расписанию короля, подтвердив его научные познания. Однако цена триумфа оказалась слишком высокой: король заразился малярией и вскоре умер.
Но это затмение осталось в истории не только из-за трагической гибели монарха. В тот же самый день французский астроном Пьер Жансен, наблюдавший за затмением в Индии, заметил необычную ярко-жёлтую спектральную линию в солнечной короне. Три года спустя английский астроном Норман Локьер предложил назвать новый элемент гелием в честь древнегреческого бога Солнца Гелиоса. Так человечество впервые открыло химический элемент не на Земле, а в космосе.
29 мая 1919 года: солнечное затмение доказало теорию относительности Эйнштейна и перевернуло физику.
К маю 1919 года общая теория относительности Альберта Эйнштейна существовала уже четыре года, но оставалась лишь математической абстракцией без экспериментального подтверждения. Английский физик Артур Эддингтон понял, что полное солнечное затмение даёт уникальную возможность проверить самое революционное предположение немецкого гения о том, что массивные объекты искривляют саму ткань пространства и времени.
Когда 29 мая луна полностью закрыла солнце, команда учёных сфотографировала положение звёзд и сравнила снимки с их обычным расположением на ночном небе. Результат потряс научный мир: свет далёких звёзд действительно искривлялся вокруг Солнца точно так, как предсказывал Эйнштейн. Это открытие мгновенно сделало Эйнштейна мировой знаменитостью и полностью изменило наше понимание устройства Вселенной.
Солнечные затмения всегда были и остаются точками пересечения науки, истории и человеческих судеб. Одни люди использовали их для обмана, другие рисковали жизнью ради наблюдений, третьи меняли наше понимание о Вселенной. И каждый раз, когда Луна закрывает Солнце, история повторяется: где-то кто-то смотрит в небо и понимает, что мир уже никогда не будет прежним. 17 февраля 2026 года мы станем свидетелями очередного такого момента. Кто знает, какие открытия и перемены принесёт это редчайшее астрономическое событие? А ранее Life.ru рассказывал, как заставить «того самого» проявиться в День всех влюблённых. 4 мощных обряда на пятницу, 13-е!
