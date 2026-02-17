На Олимпиаде-2026 в Милане выступает фигурист из Челябинска Рахманин

Никита начал свой путь в фигурном катании в школе «Тодес», сообщает 74.ru. Его тренер Алла Машкевич испытывает гордость за своего ученика. По её словам, Никита всегда отличался позитивным настроем и подавал большие надежды. В возрасте 13−15 лет, как одиночник, он освоил все тройные прыжки и усердно тренировался. В нём всегда видели потенциал в парном катании.