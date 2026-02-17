На Олимпиаде-2026 в Милане выступает фигурист из Челябинска Рахманин

На Олимпиаде-2026 в Италии в дуэте с Кариной Акоповой выступает фигурист из Челябинска Никита Рахманин. На соревнованиях пара показала 14-й результат.
В короткой программе их выступление было оценено в 66,27 балла, что принесло им 12-е место. А 16 февраля 2026 года в произвольной программе Акопова допустила пару ошибок. Сначала фигуристка не удержалась на ногах во время исполнения тройного тулупа, а затем сделала дополнительный шаг, выполняя тройной сальхов. Общая сумма баллов за произвольную программу составила 180,66.
Никита начал свой путь в фигурном катании в школе «Тодес», сообщает 74.ru. Его тренер Алла Машкевич испытывает гордость за своего ученика. По её словам, Никита всегда отличался позитивным настроем и подавал большие надежды. В возрасте 13−15 лет, как одиночник, он освоил все тройные прыжки и усердно тренировался. В нём всегда видели потенциал в парном катании.
Стоит отметить, что в прошлом году Никита и Карина сменили российское гражданство на армянское, поэтому в Милане они представляют сборную Армении.