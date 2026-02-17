Илья Очкин: «Рынки работают для людей»

«Мы занимаем стабильную и устойчивую нишу. В части домашней, фермерской продукции, в том числе молочных продуктов, мяса, колбас, солений, выпечки. Это все можно купить на наших рынках, и у нас есть устойчивая клиентура, которая регулярно приходит и что-то покупает. Мы стараемся для нее работать, развивать рынки, ну и также предлагать новые виды товаров, приглашать арендаторов, которые могут сами предложить людям что-то интересное. Как пример, на Левобережном рынке открылось представительство Саргатского молочного завода, и его же магазин откроется вскоре на Ленинском рынке», — сообщил Илья Очкин.