Илья Очкин: «Рынки работают для людей»

На муниципальных рынках Омска активно развиваются пункты выдачи заказов крупных интернет-магазинов. Об этом сообщил генеральный директор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин в ходе пресс-конференции в Городском пресс-центре, посвященной деятельности торговых объектов.
«У нас активно развивается интернет-торговля, то есть на рынках открываются пункты выдачи заказов общеизвестных “Озона” и Wildberries. Так как это востребовано — куда идут покупатели, туда идут и предприниматели. Они движутся за потребностями клиентов», — пояснил он.
В структуре АО «Муниципальные рынки» функционируют четыре объекта: Ленинский, Центральный, Советский и Левобережный. Их общая площадь составляет 20 400 квадратных метров. Заполненность торговых мест достигает 85%, в наличии остается более 1500 свободных точек.
«Мы занимаем стабильную и устойчивую нишу. В части домашней, фермерской продукции, в том числе молочных продуктов, мяса, колбас, солений, выпечки. Это все можно купить на наших рынках, и у нас есть устойчивая клиентура, которая регулярно приходит и что-то покупает. Мы стараемся для нее работать, развивать рынки, ну и также предлагать новые виды товаров, приглашать арендаторов, которые могут сами предложить людям что-то интересное. Как пример, на Левобережном рынке открылось представительство Саргатского молочного завода, и его же магазин откроется вскоре на Ленинском рынке», — сообщил Илья Очкин.
Директор подчеркнул, что сотрудничество с фермерами и местными производителями обеспечивает прямую торговлю свежими продуктами без посредников и избыточных наценок.
По его данным, структура ассортимента и услуг на рынках выглядит следующим образом: продукты питания — 37%, непродовольственные товары — 32%, общепит — 4%, услуги — 7%. Еще 20% выручки формируют производство и хранение товаров.
В 2025 году на Ленинском рынке проведен комплекс ремонтных работ: возведены перегородки, заменена стяжка пола, уложена плитка, обновлены инженерные коммуникации, смонтирована новая вентиляционная система. На Центральном и Левобережном рынках установлены новые торговые павильоны и обновлено оборудование.
«Фикс Прайс» с нами работает на Ленинском и Центральном рынках несколько лет. На Советском рынке проведена большая работа по подготовке объекта, обустройству технических помещений и зоны торговли. Сеть «Самокат» на Центральном рынке занимается обработкой и доставкой заказов, также рассматривается как якорный арендатор. Крупные фермерские хозяйства и областные производители тоже входят в эту категорию.
Пример Саргатского молзавода я уже привел — он представлен на двух объектах. Мы продолжаем работу по привлечению крупных арендаторов, так как они формируют поток покупателей, что выгодно всем", — отвечая на вопрос о привлечении якорных арендаторов, отметил Илья Очкин.
Также директор подтвердил динамику изменений на Ленинском рынке: отдельные точки закрываются, открываются новые, включая объекты на фудкорте. На Левобережном рынке создан мини-фудкорт с перспективами дальнейшего развития.
«Что касается общепита на других рынках, то мы уже создали небольшой задел на Левобережном рынке: там теперь есть, скажем так, мини-фудкорт. Есть перспективы для развития, приглашаем разных арендаторов. В целом развиваем там, где это востребовано», — добавил Илья Юрьевич.
Самый молодой из муниципальных рынков — Левобережный, построен в 1983 году. Самый возрастной — Советский, введен в эксплуатацию в 1966 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
По итогам 2025 года на реализацию нацпроектов в Омске направлено 6,72 млрд рублей.