В Ташкенте вынесли приговор воспитательнице, избившей ребёнка в частном детсаду

По данным ведомства, инцидент произошёл в одной из частных дошкольных организаций в Алмазарском районе. Видео, в котором воспитательница избивает пятилетнего ребёнка, распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
Как рассказала мать мальчика, причиной агрессии стало то, что ребёнок не спал во время тихого часа.
«После просмотра этого видео я сразу обратилась по номеру 102. Сейчас я постоянно вожу ребёнка по врачам: электрофорез, массаж, психолог. Если бы на месте моего ребёнка был ваш ребёнок, что бы вы сделали? Прошу принять соответствующие меры», — отметила она.
Сама воспитательница признала вину. По её словам, она подняла ребёнка, два-три раза встряхнула его и ударила рукой. В результате у мальчика пошла кровь из носа.
«Я отвела его в ванную, поставила тампон. Мне стало стыдно. Прошу прощения у мамы, у папы, у суда, у всех», — заявила женщина.
Суд признал её виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 52 Кодекса об административной ответственности (причинение лёгкого телесного повреждения), и назначил наказание в виде штрафа в размере трёх базовых расчётных величин — 1,2 млн сумов.