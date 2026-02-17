Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи могут «разморозить» доступ к «Госуслугам» через MAX без визита в МФЦ

Разблокировка возможна с помощью цифрового ID в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

О новой функции портала «Госуслуги» рассказали 16 февраля в Госжилинспекции Омской области. Если учетную запись заблокировали на 72 часа из-за подозрительной активности, восстановить доступ теперь можно через цифровой ID в мессенджере МАХ.

Раньше для решения этой проблемы омичам приходилось идти в офис Многофункционального центра, что отнимало время. Новая опция позволяет «разморозить» аккаунт дистанционно. Воспользоваться ею можно сразу после блокировки — ждать окончания трех суток больше не потребуется.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что у местной стоматологии отсудили более 2,4 млн рублей за кривые импланты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске в марте сократят автобусный маршрут № 135.

Омичка с острым инсультом смогла быстро восстановиться, получив своевременную помощь.