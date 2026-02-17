Омичи могут «разморозить» доступ к «Госуслугам» через MAX без визита в МФЦ

О новой функции портала «Госуслуги» рассказали 16 февраля в Госжилинспекции Омской области. Если учетную запись заблокировали на 72 часа из-за подозрительной активности, восстановить доступ теперь можно через цифровой ID в мессенджере МАХ.
Раньше для решения этой проблемы омичам приходилось идти в офис Многофункционального центра, что отнимало время. Новая опция позволяет «разморозить» аккаунт дистанционно. Воспользоваться ею можно сразу после блокировки — ждать окончания трех суток больше не потребуется.
