В Иркутске усилят очистку крыш МКД от снега

По информации Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни в столице Прибайкалья ожидается потепление. 19 февраля днем столбик термометра может подняться до +6 градусов, а ночью — опуститься до −5. Вместе с этим уже к концу рабочей недели в город придет холодный фронт, и в ночное время мороз достигнет −28.