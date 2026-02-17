В Иркутске усилят очистку крыш МКД от снега

Контролировать качество уборки будут главы городских округов.
По информации Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни в столице Прибайкалья ожидается потепление. 19 февраля днем столбик термометра может подняться до +6 градусов, а ночью — опуститься до −5. Вместе с этим уже к концу рабочей недели в город придет холодный фронт, и в ночное время мороз достигнет −28.
«Такие перепады температур будут способствовать образованию сосулек и сходу снега с крыш. Важно оперативно обследовать весь жилой фонд, определить наиболее неблагоприятные участки и с учетом этого скорректировать имеющиеся графики уборки. Необходимо уделить внимание состоянию водостоков, козырьков подъездов. Не следует пренебрегать очисткой пешеходных дорожек, входных групп, важно выполнять противогололедную обработку, особенно в утренние часы», — подчеркнул Сергей Кладов.
В городе с начала месяца проводится масштабная уборка дворов. Ручным и механизированным способами выполняют комплексную очистку, вывозят снег или по договоренности с жителями складируют его на придомовых территориях. Специалисты окружных комитетов ежедневно проверяют качество выполняемых работ, в случае выявления нарушений выписывают предупреждения. Как правило, обслуживающие организации в короткий срок устраняют недочеты, сообщает пресс-служба мэрии.
Ежедневно в работах задействовано около 700 дворников и более 10 единиц спецтехники.
Жителям Иркутска напоминают, что в случае недобросовестной работы обслуживающей организации горожане могут обращаться в комитет по управлению соответствующим округом по телефонам: Свердловский — 52−03−51; Ленинский — 52−03−45, 52−02−23; Правобережный — 24−11−20, Октябрьский — 52−02−48, 52−03−21, 52−00−81.