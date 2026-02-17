В России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии: вот в каких городах

В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях», — передает ее слова РИА Новости.
Как пояснили в ведомстве, под опекой ФМБА находится около 1,5 млн человек, проживающих в городах атомной отрасли. Из них более 127 тыс. заняты на работах с вредными и опасными факторами, что требует особого подхода к сохранению их здоровья.
Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил меры поддержки многодетных семей и улучшения демографии.
Как уточнял KP.RU ранее, сейчас рождаемость в России составляет около 1,4 ребенка на женщину. Подобный показатель близок к Германии, но ниже, чем в США и Франции, отметил демограф Владимир Тимаков.