В России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии: вот в каких городах

ФМБА: В атомных городах России улучшилась демография.

Источник: Комсомольская правда

В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях», — передает ее слова РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, под опекой ФМБА находится около 1,5 млн человек, проживающих в городах атомной отрасли. Из них более 127 тыс. заняты на работах с вредными и опасными факторами, что требует особого подхода к сохранению их здоровья.

Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил меры поддержки многодетных семей и улучшения демографии.

Как уточнял KP.RU ранее, сейчас рождаемость в России составляет около 1,4 ребенка на женщину. Подобный показатель близок к Германии, но ниже, чем в США и Франции, отметил демограф Владимир Тимаков.

