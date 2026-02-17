Социальная пенсия в РФ вырастет с 1 апреля: сколько составит прибавка

Напомним, прошедшая в феврале индексация социальных выплат, пособий и компенсаций стала самой масштабной за год по охвату. С 1 февраля проиндексировали более 40 видов соцвыплат. Государственные пособия и компенсации выросли на 5,6%, включая пенсии, выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, Героям Советского Союза, России, Героям Труда, инвалидам и тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.