Социальная пенсия в РФ вырастет с 1 апреля: сколько составит прибавка

Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 1 054,96 рубля после индексации, которая пройдет 1 апреля 2026 года. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, в текущем году социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. «Таким образом, пенсия всех пенсионеров, получающих социальную пенсию, будет проиндексирована с 1 апреля 2026 года. Средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 рубля в месяц», — сказала она в беседе с ТАСС.
Иванова-Швец уточнила, что по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России составлял 15 514,11 рубля в месяц. После индексации показатель превысит 16,5 тыс. рублей. При этом подавать заявление для перерасчета не требуется — повышение произойдет автоматически.
Эксперт напомнила, что основным видом пенсионного обеспечения в России остаются страховые пенсии. Для их назначения по старости необходимо достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и набрать требуемое количество пенсионных баллов. Размер страховой пенсии рассчитывается индивидуально.
Если гражданину не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, ему назначается социальная пенсия. Она устанавливается на пять лет позже страховой и выплачивается в фиксированном размере отдельным категориям граждан. Социальные пенсии также назначаются инвалидам и детям, потерявшим одного или обоих родителей.
При этом, как отметила Иванова-Швец, социальные пенсии значительно меньше страховых пенсий по старости. Кроме того, в отличие от страховой пенсии, социальная пенсия выплачивается в фиксированном размере для определенных категорий граждан.
«Государство ежегодно индексирует социальные пенсии на размер или чуть выше официального уровня инфляции в стране. Индексация производится, как правило, один раз в год с 1 апреля», — подчеркнула специалист.
Напомним, прошедшая в феврале индексация социальных выплат, пособий и компенсаций стала самой масштабной за год по охвату. С 1 февраля проиндексировали более 40 видов соцвыплат. Государственные пособия и компенсации выросли на 5,6%, включая пенсии, выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, Героям Советского Союза, России, Героям Труда, инвалидам и тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.