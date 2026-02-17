В Самаре два дома на Безымянке готовятся стать памятниками

Оба здания — яркие представители сталинского неоклассицизма, которые формируют исторический облик района Безымянка. Дом № 95 — пятиэтажный кирпичный, на 103 квартиры, с износом 42% по данным на 1999 год. Соседний дом № 99 — тоже пятиэтажка, но покрупнее: 125 квартир и износ 36%. Оба дома находятся под управлением одной УК — «Гэм».