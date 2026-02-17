Российские ученые нашли способ запустить регенерацию десны с помощью лазера

«Фракционный лазер создает в слизистой микрозоны, которые запускают естественные процессы восстановления. Мы увидели, что из тонкой слизистой действительно можно получить среднюю, и это открывает возможности для клинического применения в тех случаях, когда дефицит прикрепленной десны влияет на прогноз лечения», — приводятся в сообщении слова профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Медицинского института РУДН Елены Морозовой.