Российские ученые нашли способ запустить регенерацию десны с помощью лазера

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы выяснили, что с помощью фракционного лазера можно запустить регенеративные процессы в слизистой оболочке полости рта и добиться формирования более устойчивого биотипа десны. Кроме того, исследователям удалось определить параметры лазерного воздействия, обеспечивающие предсказуемую и контролируемую реакцию ткани, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«Фракционный лазер создает в слизистой микрозоны, которые запускают естественные процессы восстановления. Мы увидели, что из тонкой слизистой действительно можно получить среднюю, и это открывает возможности для клинического применения в тех случаях, когда дефицит прикрепленной десны влияет на прогноз лечения», — приводятся в сообщении слова профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Медицинского института РУДН Елены Морозовой.
Биотип десны — важный клинический показатель, определяющий устойчивость тканей к воспалению, риск рецессий, надежность зоны имплантации и прогноз при хирургических вмешательствах. Улучшение биотипа повышает стабильность тканей и снижает вероятность осложнений.
Одной из ключевых задач исследования стало определение параметров лазерного воздействия, вызывающих предсказуемую и контролируемую реакцию слизистой оболочки полости рта. В ходе работы ученым удалось подобрать режимы, при которых ткань формирует более плотный, «средний» биотип вместо исходного тонкого.
Отмечается, что исследователи изучили реакцию тканей десны кроликов после воздействия фракционного лазера. «К шестой неделе мы наблюдали устойчивое увеличение объема мягких тканей: воспалительные изменения прошли, и сформировалась плотная, зрелая соединительная ткань. Метод выглядит многообещающим, и теперь важно подтвердить, что столь же стабильный эффект будет воспроизводимо достигаться и у пациентов», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Алексея Файзуллина.
Авторы подчеркивают, что технология не заменяет традиционные хирургические методы, однако потенциально может стать менее травматичной альтернативой в тех случаях, когда тканям требуется стимуляция регенерации без масштабной реконструкции.
Результаты исследования опубликованы в журнале Bioengineering.