Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии появилась в российских магазинах

Произведенная в Великобритании, Польше и Японии Coca-Cola появилась на прилавках магазинов в нескольких городах России.
Газированный напиток польского производства в жестяных банках по 0,33 литра продается в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.
В Пятигорске в сетевых магазинах можно увидеть оригинальный напиток из Великобритании в стеклянной бутылке объемом 0,2 литра, а в Махачкале — британскую колу в небольшой жестяной банке на 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске также представлена Coca-Cola японского производства в жестяных банках, передает РИА Новости.
Ранее компания The Coca-Cola Company тоже приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент: в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды.
