Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии появилась в российских магазинах

В Пятигорске в сетевых магазинах можно увидеть оригинальный напиток из Великобритании в стеклянной бутылке объемом 0,2 литра, а в Махачкале — британскую колу в небольшой жестяной банке на 0,15 литра. В Хабаровске и Пятигорске также представлена Coca-Cola японского производства в жестяных банках, передает РИА Новости.