В России могут вдвое увеличиться штрафы за незаконное размещение бань и хостелов: актуально для всей страны

В Госдуме и Совфеде разрабатывают проект закона о двойном увеличении штрафов за незаконное размещение бань, хостелов, химчисток и других коммерческих объектов в многоквартирных домах. Об этом в интервью сайту «Известия» сообщил депутат ГД Светлана Разворотнева.
По ее словам, сегодняшние штрафы в несколько тысяч рублей никого не пугают и не останавливают. При этом суды по этим нарушениям могут длиться годами.
«Как минимум штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях должны быть увеличены в два раза», — уверена парламентарий, добавив, что эта проблема актуальна для всех регионов России.
Издание отмечает, что законотворцы также предложили поправки в Жилищный кодекс о запрете использовать нежилые помещения в многоквартирных домах как склады-дарксторы и проведение квестов. При этом планируется наделить правом общее собрание жильцов решать вопросы использования помещений для коммерческих целей.
Ранее россиянам напомнили, что с 1 марта 2026 года вступают в силу новые штрафы для владельцев земли. Если не бороться с борщевиком и иными опасными инвазивными растениями, можно поплатиться суммой до 700 тыс. рублей.
До этого в России обсуждалось 40-кратное увеличение штрафов за превышение уровня шума. Сейчас за это полагается штраф всего в 500 рублей.