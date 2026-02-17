В Иркутске готовятся к реконструкции кадетского корпуса имени Скороходова

Проектом предусмотрено двухэтажное здание общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров с пятью функциональными блоками, соединенными теплым переходом. Здесь разместятся универсальный спортивный зал со стационарной трибуной на 120 мест, актовый зал-амфитеатр на 200 посадочных мест с подъемником для маломобильных групп, раздевалки, тренерские, медкабинет и административные помещения.