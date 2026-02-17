В Иркутске готовятся к реконструкции кадетского корпуса имени Скороходова

Работы проведут по госпрограмме «Развитие образования» и федеральному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
Проектом предусмотрено двухэтажное здание общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров с пятью функциональными блоками, соединенными теплым переходом. Здесь разместятся универсальный спортивный зал со стационарной трибуной на 120 мест, актовый зал-амфитеатр на 200 посадочных мест с подъемником для маломобильных групп, раздевалки, тренерские, медкабинет и административные помещения.
«Строительство начнется весной этого года сразу после получения положительного заключения экспертизы, сейчас на площадке проводятся подготовительные работы. Возвести здание подрядчик должен к концу 2027 года. Стоимость контракта на выполнение работ составляет 486,6 миллиона рублей», — рассказал министр строительства региона Алексей Емелюков.
Подготовка строительной площадки включает ограждение территории и освобождение земли от некоторой части имеющейся на ней растительности, завоз техники и уточнение схем выноса коммуникаций. После возведения здания будет проведено компенсационное озеленение, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.