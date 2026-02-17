Ричмонд
Житель Китая пытался вывезти из Красноярска 13 волчьих зубов

Сотрудники таможни в красноярском аэропорту нашли у вылетавшего в Харбин иностранца зубы животного, которые тот вез для украшений.

Источник: Красноярская таможня

Сотрудники таможни в красноярском аэропорту нашли у вылетавшего в Харбин иностранца зубы животного. Полиэтиленовый пакет нашли у мужчины в кармане кофты во время выборочного контроля в «зеленом коридоре».

Пассажир пояснил через переводчика, что везет зубы для изготовления украшений и не знал о правилах вывоза таких товаров.

Экспертиза показала: это клыки и резцы волка, подпадающего под действие конвенции СИТЕС. Чтобы законно вывезти их за границу, нужно подавать пассажирскую таможенную декларацию и получать разрешения.

В отношении иностранца возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Ему грозит штраф и конфискация товара.