В Красноярске в этом году начнет работать новый детский сад

Напомним, возводить учреждение начали в апреле 2024 года по проекту сахалинской компании. Строительство велось в стеснённых условиях, в границах уже сложившейся застройки.
Для садика уже закупили кровати, столы, стулья, необходимый спортивный инвентарь, в том числе беговые дорожки и велотренажёры для ребятишек. Во всех группах установили сушильные шкафы, чтобы варежки и ботинки детей после прогулок оставались сухими.
Для безопасности внутри и снаружи здание оборудовали камерами видеонаблюдения, доступ к ним будет у охранника на главном входе.
«Детский сад строился около двух лет. Это было связано, в том числе и с непростым рельефом на участке. В начале 2026 года трехэтажное здание официально введено в эксплуатацию. Учреждение сможет вместить 190 детей. Внутри — 8 групп от ясельной до подготовительной, есть большой спортзал, музыкальный зал, оборудованный пищеблок и другие необходимые кабинеты. Сейчас запущена процедура передачи детского сада главному управлению образования. Пока сад охраняет подрядчик, он же в случае необходимости устраняет замечания», — рассказал и.о. руководителя Управления капитального строительства Александр Парамыгин.
Учреждение станет структурным подразделением детского сада № 70. Комплектовать детей в новое здание начнут с 1 апреля 2026 года, а в мае садик начнет работать.
«Понимая, что современному ребенку нужно много двигаться и развиваться, принято решение организовать здесь клуб напольного кёрлинга. Мы уже заключили договор и приобрели для этого необходимое оборудование. Надеемся, что к игре подключатся и взрослые, удастся организовать семейные игры. Здесь будет и хорошее дополнительное образование, этому способствует большой музыкальный зал. На третьем этаже сада предусмотрены кабинеты для узких специалистов, поэтому будет возможно оказывать услуги коррекционной работы детям, испытывающие сложности в развитии», — рассказала замруководителя главного управления образования Марина Чернышкова.
