В Красноярске в этом году начнет работать новый детский сад

«Детский сад строился около двух лет. Это было связано, в том числе и с непростым рельефом на участке. В начале 2026 года трехэтажное здание официально введено в эксплуатацию. Учреждение сможет вместить 190 детей. Внутри — 8 групп от ясельной до подготовительной, есть большой спортзал, музыкальный зал, оборудованный пищеблок и другие необходимые кабинеты. Сейчас запущена процедура передачи детского сада главному управлению образования. Пока сад охраняет подрядчик, он же в случае необходимости устраняет замечания», — рассказал и.о. руководителя Управления капитального строительства Александр Парамыгин.