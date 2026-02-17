Ричмонд
Омский врач получил знак «Отличник здравоохранения» за 40 лет работы

Эндоскопист удостоен награды за уникальные операции и спасение пациентов с редкими болезнями.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий терапевтическим отделением клинического медико-хирургического центра Сергей Мусин получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области». О награждении сообщил региональный минздрав 17 февраля.

Сергей Талгатович трудится в медучреждении практически с момента его основания и считается одним из первопроходцев КМХЦ. За десятилетия практики врач зарекомендовал себя как специалист экстра-класса: врач успешно проводит сложнейшие эндоскопические вмешательства и работает с пациентами, имеющими редкие генетические патологии. Его профессионализм подтверждают тысячи вылеченных больных и непререкаемый авторитет среди коллег.

Под руководством Мусина отделение не раз становилось экспериментальной площадкой для внедрения современных протоколов лечения и базой для подготовки молодых кадров.

«Нагрудный знак “Отличник здравоохранения Омской области” — заслуженное признание многолетнего самоотверженного труда, весомого вклада в развитие региональной медицины и верности лучшим традициям отечественной терапевтической школы», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Ранее «КП-Омск» рассказала, как пациентке с острым инсультом помогли быстро восстановиться.

