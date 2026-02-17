Омский врач получил знак «Отличник здравоохранения» за 40 лет работы

Сергей Талгатович трудится в медучреждении практически с момента его основания и считается одним из первопроходцев КМХЦ. За десятилетия практики врач зарекомендовал себя как специалист экстра-класса: врач успешно проводит сложнейшие эндоскопические вмешательства и работает с пациентами, имеющими редкие генетические патологии. Его профессионализм подтверждают тысячи вылеченных больных и непререкаемый авторитет среди коллег.