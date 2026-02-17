Демешин: «Возрождаем Дальневосточную киностудию в Хабаровске»

История студии началась больше века назад: в 1923 году открылось Дальневосточное отделение «Госкино» во Владивостоке, а в 1925 году оно переехало в Хабаровск. С 1928 года киностудия выпускала ежемесячные киножурналы, документальные фильмы и киноочерки — до 15 полнометражных картин в год. В 1977 году её признали одной из лучших в стране.