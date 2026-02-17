Демешин: «Возрождаем Дальневосточную киностудию в Хабаровске»

В Хабаровске возрождают Дальневосточную киностудию — одну из старейших в стране. О планах сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ‑канале.
По его словам, студия возобновит работу уже в 2026 году и станет центром развития региональной киноиндустрии.
«Мы возрождаем Дальневосточную киностудию. Это не просто возвращение к истокам — это создание новой точки роста для творческого потенциала края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
История студии началась больше века назад: в 1923 году открылось Дальневосточное отделение «Госкино» во Владивостоке, а в 1925 году оно переехало в Хабаровск. С 1928 года киностудия выпускала ежемесячные киножурналы, документальные фильмы и киноочерки — до 15 полнометражных картин в год. В 1977 году её признали одной из лучших в стране.
Однако в 2000‑х годах работа остановилась, и сотрудники — профессиональные кинодокументалисты — остались без дела. Теперь, спустя 25 лет, студия получает второй шанс.
Предстоит масштабная подготовительная работа: отремонтировать помещения, разобрать архивные документы, закупить современное оборудование, получить лицензию Госфильмофонда на показ архивных фильмов, набрать команду специалистов.
Губернатор отметил: «Это большой труд, но мы уверены — результат оправдает усилия. Киностудия не только вернёт былую славу, но и откроет новые имена в отечественном кино».
К 2029 году планируется выпустить первый фильм. В перспективе — проведение кинофестивалей и тематических кинопоказов, посвящённых истории, самобытности и природе Хабаровского края.
Кроме того, киностудия станет базой для практики студентов и выпускников Хабаровского филиала ВГИК. Это позволит молодым специалистам получить реальный опыт и внести вклад в развитие регионального кинематографа.