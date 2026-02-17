Максим Матвеев отреагировал на свою сумасшедшую популярность в TikTok

Российский актер Максим Матвеев стал звездой среди иностранных пользователей TikTok благодаря ролям в экранизациях «Бесов» и «Анны Карениной». В личном блоге артист отреагировал на бешеную популярность.
Актер в курсе своей популярности в TikTok. На множество роликов Матвеев отреагировал с иронией, выложив «неудачные» фотографии: на кадрах он строит гримасы, позирует в парике — будто старается разрушить сложившийся образ среди поклонниц.
— Из цикла «Тиктокерский краш», «Дядюшка Ау-звезда ТикТока»… или "Будь ты хоть в ТикТоке краш — ноги в зубы и… — подписал актер подборку фотографий в своем Telegram-канале.
Блогер Ида Галич смогла дозвониться до одного из немецких танцоров, который стал известен благодаря техно-треку «Vielleicht Vielleicht» («Филяй-филяй»). Артист объяснил свою популярность среди россиянок. О группе парней из Германии стало известно несколько месяцев назад, когда пользовательниц привлекли их танцы.
Женщины в России испытывают симпатию не только к героям в Сети, но и к литературным парам. Для них лучшая литературная пара — Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».