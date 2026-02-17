Ричмонд
В Красноярске у крупнейшей УК «ЖСК» сменился генеральный директор

Руководителем «ЖСК» стал Сергей Могильницкий.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске у крупнейшей управляющей компании «ЖСК» сменился генеральный директор. Им стал Сергей Могильницкий. В должность он вступил с 16 февраля, сообщает интернет-издание Sibnovosti со ссылкой на пресс-службу компании.

Денис Задорожный, который временно руководил УК, остается и будет решать тарифные вопросы.

Задачи перед новым руководителем остаются прежние: сохранять стабильность и продолжать работу в том темпе и объемах, которые были заложены в прошлом году. Достижением стали конструктивный диалог с властями города и края, успешная подготовка к отопительному периоду и исполнение судебных решений, накопившихся с предыдущего периода.

Одна из основных задач на предстоящий период — выполнение обязательств перед жителями домов, которые находятся под управлением «ЖСК».