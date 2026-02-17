В Красноярске у крупнейшей УК «ЖСК» сменился генеральный директор

Задачи перед новым руководителем остаются прежние: сохранять стабильность и продолжать работу в том темпе и объемах, которые были заложены в прошлом году. Достижением стали конструктивный диалог с властями города и края, успешная подготовка к отопительному периоду и исполнение судебных решений, накопившихся с предыдущего периода.