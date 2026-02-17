Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Придется искать»: Самойлова рассказала, где будет жить Джиган после развода

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко — прим. «ВМ») после развода с блогером Оксаной Самойловой может остаться без жилья — вся недвижимость семьи перейдет к его экс-супруге. Жена исполнителя в реалити «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала, где будет жить ее муж после расставания.

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко — прим. «ВМ») после развода с блогером Оксаной Самойловой может остаться без жилья — вся недвижимость семьи перейдет к его экс-супруге. Жена исполнителя в реалити «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала, где будет жить ее муж после расставания.

По документам Самойлова станет владелицей трехэтажного особняка в коттеджном поселке «Шато Соверен» площадью почти 1300 квадратных метров. К нему также прилегает участок на 22 сотки. Стоимость недвижимости оценивается в сумму более чем 350 миллионов рублей.

— Когда мы разведемся, дом будет официально принадлежать мне, чтобы он не мог туда заходить, когда захочет. Я перееду обратно в дом. Но только после развода, — добавила блогер.

Она также рассказала, что осознает, что оставляет отца своих четырех детей без крыши над головой. Несмотря на это, ее это решение не расстраивает.

— Денису придется искать новое жилье. Но он не думает, что мы разведемся, поэтому вряд ли думает о таких мелочах, как «мне негде жить», — подытожила Самойлова.

Рэп-исполнитель, в свою очередь, заявил, что не позволит другим мужчинам проявлять инициативу в отношении его супруги. Он подтвердил, что брак с Самойловой еще не расторгнут официально, но при этом он не принимает активных действий для сохранения семьи.