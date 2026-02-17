«Придется искать»: Самойлова рассказала, где будет жить Джиган после развода

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко — прим. «ВМ») после развода с блогером Оксаной Самойловой может остаться без жилья — вся недвижимость семьи перейдет к его экс-супруге. Жена исполнителя в реалити «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала, где будет жить ее муж после расставания.
По документам Самойлова станет владелицей трехэтажного особняка в коттеджном поселке «Шато Соверен» площадью почти 1300 квадратных метров. К нему также прилегает участок на 22 сотки. Стоимость недвижимости оценивается в сумму более чем 350 миллионов рублей.
— Когда мы разведемся, дом будет официально принадлежать мне, чтобы он не мог туда заходить, когда захочет. Я перееду обратно в дом. Но только после развода, — добавила блогер.
Она также рассказала, что осознает, что оставляет отца своих четырех детей без крыши над головой. Несмотря на это, ее это решение не расстраивает.
— Денису придется искать новое жилье. Но он не думает, что мы разведемся, поэтому вряд ли думает о таких мелочах, как «мне негде жить», — подытожила Самойлова.
Рэп-исполнитель, в свою очередь, заявил, что не позволит другим мужчинам проявлять инициативу в отношении его супруги. Он подтвердил, что брак с Самойловой еще не расторгнут официально, но при этом он не принимает активных действий для сохранения семьи.