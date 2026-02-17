В теплицах «Горзеленстроя» в Хабаровске распустились ранние тюльпаны

Цветочным ароматом наполнились теплицы хабаровского МУП «Горзеленстрой». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», здесь распустились первые тюльпаны раннего сорта — пока лишь небольшая часть из всего высаженного числа.
— Сейчас у нас зацвели тюльпаны сорта Элисон Брэдли. Это махровый ранний сорт. К слову, так как махровые цветы хабаровчане ранее уже оценили, отметив красоту и оригинальность, в этом году мы высадили больше таких тюльпанов, — уточнили специалисты МБУ «Горзеленстрой».
Таким образом, даже в оставшиеся февральские недели на предприятии готовы собрать для хабаровчан первые цветочные композиции. Но основная масса тюльпанов все же неспешно набирает силы и цвет к весеннему празднику 8 марта: они размещены в тепличных комплексах, где температуру не поднимают выше +16 градусов.
Напомним, в этом году специалисты предприятия высадили более 30 тысяч тюльпанов, что почти в два раза больше обычного. Среди сортов есть тюльпан Авангард, Дабл Прайс, Доу Джонс, Габриэлла, Ред Стоун, Таймлесс и другие. Это фиолетовые, кремовые, желтые, красные и иные цветы.