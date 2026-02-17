«Сагаалган» будут отмечать с 18 февраля по 18 марта

«В период Белого месяца на территории УОБО пройдет более 70 выставочных, спортивных, культурно-массовых и просветительских мероприятий. Государственный ансамбль песни и танца “Степные напевы” с гастрольным туром выступит на сценических площадках Иркутска, Ангарска, а также в районных центрах Усть-Ордынского Бурятского округа. Самые масштабные мероприятия запланированы на 28 февраля в окружном центре — поселке Усть-Ордынский. На центральной площади, где будут установлены войлочные юрты, творческие делегации из шести муниципальных районов округа примут участие в фестивале-конкурсе “Белый месяц — 2026”, — рассказал заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.