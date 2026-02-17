«Сагаалган» будут отмечать с 18 февраля по 18 марта

Первый день праздника на этих территориях региона объявлен нерабочим (праздничным) днем. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, Сагаалган посвящен празднованию Нового года по лунному календарю. По традиции празднование длится целый месяц, в течение которого все жители Приангарья, независимо от национальности и вероисповедания, смогут побывать на молебнах в дацанах, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин», посетить кафе национальной кухни.
«В период Белого месяца на территории УОБО пройдет более 70 выставочных, спортивных, культурно-массовых и просветительских мероприятий. Государственный ансамбль песни и танца “Степные напевы” с гастрольным туром выступит на сценических площадках Иркутска, Ангарска, а также в районных центрах Усть-Ордынского Бурятского округа. Самые масштабные мероприятия запланированы на 28 февраля в окружном центре — поселке Усть-Ордынский. На центральной площади, где будут установлены войлочные юрты, творческие делегации из шести муниципальных районов округа примут участие в фестивале-конкурсе “Белый месяц — 2026”, — рассказал заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
Фестиваль-конкурс включает три блока: народные игры в праздник «Сагаалган», этностарт «Состязание» и танцевальный флешмоб «Венок дружбы Белого месяца». Концепция праздничного мероприятия посвящена Сагаалгану и Году единства народов России, объявленному Президентом России. Организатор фестиваля-конкурса — Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества — определит победителей.
В первом блоке представители команд будут демонстрировать игры народов, проживающих на территории современного округа. Критериями оценки являются аутентичность игр, организованность их проведения, активная работа со зрителями. В этностарте «Состязание» спортивные команды районов будут сами соревноваться в этих играх. Победитель будет установлен по максимальному количеству баллов, полученных на всех игровых площадках.
В шести районах УОБО уже началась подготовка к масштабному танцевальному флэшмобу «Венок дружбы Белого месяца». Самодеятельные артисты в национальных нарядах представят на центральной площади окружного центра элементы бурятского, русского, белорусского и татарского хороводов или танцев.
В день проведения праздника на площади будут действовать выставки-ярмарки книжной продукции и сувениров, выставка в юрте округа «Вселенная бурят», будут работать бесплатные полевая и национальная кухни. На улице Ленина развернут выставку-ярмарку молочной и мясной продукции с участием крестьянско-фермерских хозяйств Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» имени Баймеева состоятся «Зимние народные бурятские игры», на которых пройдут состязания по национальным бурятским играм «шагай надаан» (игра в бараньи лодыжки) и шахматам «шатар». Состязания состоятся в двух возрастных группах: от 10 до 13 лет и от 14 лет и старше.
Торжественное собрание, посвященное национально-культурному празднику «Сагаалган», пройдет в киноконцертном зале «Эрдэм», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Состоится награждение отличившихся жителей районов Усть-Ордынского Бурятского округа и праздничный концерт Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». В фойе киноконцертного зала будут работать две тематические выставки — «Ода коню» Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов и «Палитра национальных культур» Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.
6+