В Коста-Рике в собственном доме жестоко убит сёрфингист Курт ван Дайк

Ранее в украинской Полтаве суд приговорил пенсионерку к шести годам лишения свободы за попытку организовать нападение на соседа. Причиной конфликта стали постоянные ссоры из-за кормления голубей во дворе. Женщина предложила знакомым 500 долларов за то, чтобы они покалечили мужчину — планировалось выстрелить ему в глаза из пистолета «Флобер». Однако «исполнители» сообщили о заказе в полицию.