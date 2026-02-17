В Коста-Рике в собственном доме жестоко убит сёрфингист Курт ван Дайк

По данным источника, двое злоумышленников с оружием ворвались в квартиру, которую ван Дайк снимал вместе со своей девушкой. Угрожая пистолетом, они связали и избили пару. Забрав ценные вещи и автомобиль, преступники расправились с сёрфингистом. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате множественных ножевых ранений, также на теле обнаружены следы удушения.
Правоохранительные органы уже приступили к расследованию. Криминалисты изъяли улики на месте преступления, в том числе отпечатки пальцев и записи с камер наблюдения, установленных поблизости. Согласно отчёту, двое подозреваемых скрылись на двух автомобилях.
Курт ван Дайк прожил в Коста-Рике более десяти лет. Он владел небольшим отелем в городе Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка и пользовался большим уважением в местном сёрфинг-сообществе. За выдающееся мастерство и любовь к океану собратья по спорту дали ему прозвище «Король».
