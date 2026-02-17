Без электричества — тысячи жителей: Отключения света в Ростове на 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, ростовчан ждут массовые отключения света. О плановых работах на электросетях предупреждает ресурсоснабжающая компания «Донэнерго». В промежуток времени с 9:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться в десятки домов.