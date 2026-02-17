Ричмонд
Без электричества — тысячи жителей: Отключения света в Ростове на 17 февраля

Адреса домов, где в Ростове отключат свет 17 февраля, сообщили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 февраля, ростовчан ждут массовые отключения света. О плановых работах на электросетях предупреждает ресурсоснабжающая компания «Донэнерго». В промежуток времени с 9:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться в десятки домов.

Под отключение попадают следующие адреса. На улице 1-я Круговая — дома 54, 56 и 66/9. На улице Быкадорова — дома 15−23, 35 и 28−36. На улице Туроверова — дома 18−26, 22А, 22Б, 22 В, 24А и 17−21.

Также без света останутся жители улиц Металлургической, 68−110 и 55−101, Физкультурной, 1−45 и 2−48, Червоноармейской, 1−9 и 2−10, Активной, 1−9 и 2−16, Образцовой, 1−19, Просвещения, 40−68 и 45−73, Селиванова, 35−49, Ищенко, 2−8 и 5−15, Ивахненко, 2−10 и 7−11, Промышленной, 1−35 и 24−42, Инструментальной, 11−23.

Кроме того, отключение затронет переулок Столярный (дома 1−11 и 2−12) и проспект Мира (11−21).

