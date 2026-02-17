Омские власти наделили минприроды полномочиями по борьбе с «черными копателями»

Инициатором изменений выступила Омская межрайонная природоохранная прокуратура. Проведенный ведомством анализ показал, что при распространенности случаев нелегальной разработки недр в регионе отсутствует эффективная система контроля в этой сфере. Именно поэтому правительству было предложено расширить компетенцию министерства вопросами расчета ущерба, причиненного государству незаконными раскопками.