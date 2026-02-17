Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские власти наделили минприроды полномочиями по борьбе с «черными копателями»

Расширены компетенции министерства после проверки природоохранной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

17 февраля прокуратура Омской области сообщила, что правительство региона утвердило новые нормативные акты. Теперь региональное Министерство природных ресурсов и экологии наделено дополнительными полномочиями по выявлению фактов незаконной добычи песка, глины и других полезных ископаемых.

Инициатором изменений выступила Омская межрайонная природоохранная прокуратура. Проведенный ведомством анализ показал, что при распространенности случаев нелегальной разработки недр в регионе отсутствует эффективная система контроля в этой сфере. Именно поэтому правительству было предложено расширить компетенцию министерства вопросами расчета ущерба, причиненного государству незаконными раскопками.

На последнем заседании областные власти внесли необходимые изменения в нормативную базу.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что стоматологическая клиника заплатит пациенту более 2,4 млн рублей за кривые импланты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске сокращают автобусный маршрут № 135.

Омскому эндоскопист вручили знак «Отличник здравоохранения» за 40 лет работы.