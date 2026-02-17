Ричмонд
Президент РФ наградил семью из Иркутской области орденом «Родительская слава»

Государственную награду получила семья Жуковых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент России Владимир Путин наградил семью из Иркутской области орденом «Родительская слава». Об этом КП-Иркутск стало известно из указа, который подписал глава государства.

— Орден «Родительская слава» получила семья Жуковых, а медалью ордена удостоили семью Платоновых из Приангарья, — уточняется в документе.

Они получили государственные награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что многодетная мать из Приангарья живет с шестью детьми в аварийном доме. В 2013 году женщина получила квартиру в аварийном доме, где более 10 лет не было капитального ремонта. На стенах в здании появились трещины, а инженерные системы вышли из строя. Сейчас мать стоит в очереди для улучшения жилищных условий.