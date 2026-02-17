Baijiahao: В Китае обеспокоились слухами о «возвращении» России к доллару

Китайские издания обсуждают публикации западных журналистов о якобы возможном изменении позиции России по вопросу использования доллара. Об этом пишет издание Baijiahao.
Авторы материала отмечают, что подобные сообщения вызвали заметный резонанс в КНР. В материалах поднимается вопрос, как возможный пересмотр позиции Москвы может повлиять на юань.
В Китае считают, что при гипотетическом возвращении России к долларовым операциям процесс дедолларизации может замедлиться, а спрос на юань частично сократиться. При этом подчеркивается, что китайскую валюту применяет не только Россия, но и другие партнеры КНР.
По мнению китайской прессы, любые корректировки экономического курса Москвы продиктованы прагматическими соображениями и направлены на решение собственных экономических задач. Официальных заявлений российских властей о возвращении к расчетам в долларах не было, передает «АБН24».
16 февраля на Московской бирже начались торги валютной парой «доллар США — российский рубль» в новом биржевом анонимном режиме CETS.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывалась от доллара. По его словам, ограничения на применение американской валюты для транзакций ввели сами Соединенные Штаты как страна-эмитент.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс рубля может укрепиться до стоимости 40 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.