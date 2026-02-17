В Азовском районе и Таганроге сбили БПЛА

В ночь на 17 февраля над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Дроны сбили в Азовском районе и Таганроге, в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, — сказано в сообщении.
