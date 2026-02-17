Ричмонд
Карьерный консультант Таушанков порекомендовал начинать поиски работы в феврале

Активность на рынке труда чаще всего растет весной и осенью — при этом именно февраль дает стратегическое преимущество соискателям. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказал карьерный консультант с «Профи.ру» Владислав Таушанков.

— Февраль — плацдарм перед всплеском. В компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика. Поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, — добавил эксперт.

По его словам, поиск подходящих вакансий следует начинать с базовых действий — проверка статуса поиска, контактов и города, анализ истории откликов и актуальности профиля в глазах ATS-систем. В ряде случаев имеет смысл обнулить активность и пересобрать стратегию.

— Действовать нужно системно: ежедневно отправлять до 30 релевантных откликов, писать 5−8 писем напрямую работодателям и совершать несколько звонков HR-специалистам, и лучше не ограничивать себя одной площадкой, — цитирует Таушанкова Lenta.ru.

Ранее директор по привлечению талантов «МТС Линк» Яков Сайдин напомнил, что работодатели не вправе выяснять семейное положение кандидатов, состояние их здоровья, религиозные убеждения, политические предпочтения и другие личные детали.