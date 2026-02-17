Ричмонд
Число жертв стрельбы на матче в Род-Айленде в США выросло до трёх

Число погибших при стрельбе во время хоккейного матча в штате Род-Айленд выросло до трёх. Об этом сообщил местный телеканал WJAR.

Стрельба произошла на ледовой арене во время хоккейного матча среди старших классов. Изначально сообщалось о гибели двух человек, включая нападавшего, и о четырёх госпитализированных.

По данным телеканала, один из раненых скончался. Ещё трое пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать причины трагедии.

Напомним, стрельба произошла на арене Денниса М. Линча в Потакете во время школьного хоккейного матча. По предварительным данным полиции, инцидент носил целенаправленный характер и мог быть связан с семейным конфликтом. Правоохранители проверяли возможные связи стрелявшего с жертвами. Губернатор Род-Айленда Дэн Макки и мэр Потакета Дон Гребьен контролируют ситуацию. Руководство школ заявило о готовности оказать психологическую помощь учащимся и сотрудникам.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

