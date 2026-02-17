Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанское метро усилило работу из-за аномального снегопада

Сегодня в казанском метрополитене увеличили количество составов на линии. Решение принято в связи с аномальным снегопадом и прогнозируемым ростом пассажиропотока.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В утренние часы — 07:00 до 09:00 и вечерние -с 17:00 до 19:00 — на линию выведены 12 электропоездов. Благодаря этому интервал движения сократился до 4 минут 38 секунд, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Усиленный график позволит разгрузить платформы и обеспечить комфортную перевозку горожан, решивших пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

В межпиковое время метрополитен продолжит работу в обычном режиме. В случае дальнейшего наплыва людей на линию будет оперативно подан резервный состав.