Казанское метро усилило работу из-за аномального снегопада

В утренние часы — 07:00 до 09:00 и вечерние -с 17:00 до 19:00 — на линию выведены 12 электропоездов. Благодаря этому интервал движения сократился до 4 минут 38 секунд, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Усиленный график позволит разгрузить платформы и обеспечить комфортную перевозку горожан, решивших пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
В межпиковое время метрополитен продолжит работу в обычном режиме. В случае дальнейшего наплыва людей на линию будет оперативно подан резервный состав.