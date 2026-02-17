В ОП России назвали несправедливым расчет отпуска по календарным дням: что предлагают

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб назвал расчет отпуска по календарным дням несправедливым. Он предлагает использовать рабочие дни для определения продолжительности отпуска.
«Предлагаю отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Она абсолютно несправедлива. Надо без учета праздничных и выходных дней», — приводит ТАСС его слова.
Гриб считает, что расчет отпуска по календарным дням несправедлив по отношению к людям, которые уходят на отдых в январе, мае, июне, где есть государственные праздники.
«У нас есть месяцы, где много выходных праздничных дней. Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. Считаю, что в социальной политике справедливость — один из главных принципов», — сказал он, призвав отменить норму, которая имеет «несправедливый» и «дискриминационный характер».
Ранее члены ЛДПР разработали законопроект, исключающий выходные дни из расчета ежегодного отпуска. По словам депутата Леонида Слуцкого, Трудовой кодекс РФ фактически отнимает у россиян дни отдыха, добавляя выходные к отпуску.