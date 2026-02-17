В ОП России назвали несправедливым расчет отпуска по календарным дням: что предлагают

«У нас есть месяцы, где много выходных праздничных дней. Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. Считаю, что в социальной политике справедливость — один из главных принципов», — сказал он, призвав отменить норму, которая имеет «несправедливый» и «дискриминационный характер».