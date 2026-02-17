Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 февраля 2026:

1. Затишье перед жуткой бурей: На Молдову обрушится снегопад, который будет длиться сутки — снежный покров достигнет 30 см.

2. Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.

3. Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.

4. Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.

5. Облом: Граждане Молдовы, у которых аннулировали румынские паспорта, могут потерять и пособие на детей.

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

