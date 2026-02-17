Петербуржцам рассказали, где пройдут городские гулянья на Масленицу

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в полдень 22 февраля начнутся гулянья «Шуми, Масленица!». Организаторы обещают, что в этот раз в рамках традиции сожгут не одно, а три чучела. Точками притяжения станут «Казачий стан», «Озорная» и «Задорная» поляны, «Гостиный двор», сытные и ярмарочные ряды.