В Ирландии начали расследование против X из-за чат-бота Grok

В заявлении надзорного органа уточняется, что уведомление о начале расследования было направлено в адрес компании, которой владеет миллиардер Илон Маск, в понедельник, 16 февраля. Представители DPC должны будут выяснить, не нарушала ли платформа свои обязательства в рамках Общего регламента по защите данных ЕС.