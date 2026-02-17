В Ирландии начали расследование против X из-за чат-бота Grok

Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии начала расследование против американской платформы X* в связи со случаями генерации видео и изображений обнажённых людей с использованием чат-бота Grok, разработанного компанией xAI на основе искусственного интеллекта.
«Расследование касается очевидного создания и публикации на платформе X потенциально вредоносных интимных и/или сексуализированных изображений без получения на это согласия, которые содержат или иным образом связаны с обработкой персональных данных субъектов из Евросоюза или Европейской экономической зоны…» — отмечается на сайте регулятора.
В заявлении надзорного органа уточняется, что уведомление о начале расследования было направлено в адрес компании, которой владеет миллиардер Илон Маск, в понедельник, 16 февраля. Представители DPC должны будут выяснить, не нарушала ли платформа свои обязательства в рамках Общего регламента по защите данных ЕС.
Напомним, 12 января стало известно, что расследование в отношении X начал британский медиарегулятор Ofcom. Надзорный орган собирался установить, существует ли риск того, что пользователи могут увидеть контент, который является запрещённым в Соединённом Королевстве. Также власти Британии решили обсудить с Австралией и Канадой вопрос запрета доступа к соцсети X.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.