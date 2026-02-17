Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выявили 399 опасных участков перед паводком

Коммунальные службы вывозят снег и чистят ливневки.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году на территории города специалисты определили 399 критических локаций, подверженных риску подтопления весной. Работы по вывозу снега с этих территорий уже начаты, параллельно ведется очистка систем ливневой канализации. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день сугробы ликвидированы на 92 участках, где существовала угроза подтопления. В администрации отметили, что при необходимости работы на этих адресах будут проведены повторно для гарантированного отвода воды.

Глава города дал поручение руководителям округов и директору городского УДХБ Антону Александровичу Глебову взять на личный контроль состояние придомовых территорий у ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников специальной военной операции. Также определен фронт работ для активистов Молодой Гвардии Единой России. Как сообщают организаторы акции, ежегодно снежные десанты помогают убирать снег пожилым жителям частного сектора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Омске 17 февраля столбики термометров поднимутся к нулевой отметке.

Омичей предупредили об опасностях схода снега с крыш.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше