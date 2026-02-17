В Омске выявили 399 опасных участков перед паводком

В текущем году на территории города специалисты определили 399 критических локаций, подверженных риску подтопления весной. Работы по вывозу снега с этих территорий уже начаты, параллельно ведется очистка систем ливневой канализации. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
На сегодняшний день сугробы ликвидированы на 92 участках, где существовала угроза подтопления. В администрации отметили, что при необходимости работы на этих адресах будут проведены повторно для гарантированного отвода воды.
Глава города дал поручение руководителям округов и директору городского УДХБ Антону Александровичу Глебову взять на личный контроль состояние придомовых территорий у ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников специальной военной операции. Также определен фронт работ для активистов Молодой Гвардии Единой России. Как сообщают организаторы акции, ежегодно снежные десанты помогают убирать снег пожилым жителям частного сектора.
