В Челябинске у близнецов синхронно развился рак простаты

В Челябинской области врачи столкнулись с уникальным случаем «синхронного» рака предстательной железы у братьев-близнецов. С разницей в полгода они провели радикальное лечение двум мужчинам, у которых заболевание начало развиваться к 55 годам. Генетический анализ не выявил мутаций в их генах.
Заболевание у одного из братьев было выявлено на ранней стадии благодаря диспансеризации. После комплексного обследования ему была проведена низкомощностная брахитерапия с радиоактивным йодом-125. Второй брат обратился в онкоцентр спустя полгода и также был диагностирован с раком предстательной железы, но уже II стадии. Ему была проведена простатэктомия с удалением тазовых лимфоузлов.
Оба брата считаются полностью излеченными и находятся на динамическом наблюдении уже более 3 лет. В Челябинском онкоцентре используют все современные методы лечения пациентов с ранними стадиями рака предстательной железы, включая хирургические и лучевые. Подбор метода лечения всегда происходит индивидуально для каждого пациента.