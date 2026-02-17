В Челябинске у близнецов синхронно развился рак простаты

Заболевание у одного из братьев было выявлено на ранней стадии благодаря диспансеризации. После комплексного обследования ему была проведена низкомощностная брахитерапия с радиоактивным йодом-125. Второй брат обратился в онкоцентр спустя полгода и также был диагностирован с раком предстательной железы, но уже II стадии. Ему была проведена простатэктомия с удалением тазовых лимфоузлов.