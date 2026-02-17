Ричмонд
БЖД: поезд Полоцк — Брест столкнулся с диким животным и опаздывает

БЖД сообщила, что поезд Полоцк — Брест опаздывает на час из-за столкновения с диким животным.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге рассказали, что поезд Полоцк — Брест отстал в пути на час из-за внезапного столкновения с диким животным.

ЧП произошло с пассажирским поездом Полоцк — Брест (№ 605), который отправляется из Полоцка в 17.16 часов и прибывает в город над Бугом на следующий день в 09.28 утра. В понедельник, 16 февраля, состав выехал из районного центра, но в 23.18 столкнулся с диким животным на железнодорожных путях. Инцидент произошел на перегоне Барсуки — Быхов.

Во время происшествия никто из пассажиров не пострадал. Однако задержка поезда в пути составила примерно час. Поезд выехал с перегона в 00.16 ночи.

А на прошлой неделе ЧП произошло в поезде Витебск — Минск, СК сказал о происшествии 12 февраля.

Также «Комсомолка» писала, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол. Тут подробнее — хронология вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026.