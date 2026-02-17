БЖД: поезд Полоцк — Брест столкнулся с диким животным и опаздывает

ЧП произошло с пассажирским поездом Полоцк — Брест (№ 605), который отправляется из Полоцка в 17.16 часов и прибывает в город над Бугом на следующий день в 09.28 утра. В понедельник, 16 февраля, состав выехал из районного центра, но в 23.18 столкнулся с диким животным на железнодорожных путях. Инцидент произошел на перегоне Барсуки — Быхов.