Страдания до 2 марта! Кармический коридор открылся, и вот каким знакам зодиака уготовано мучиться

Коридор затмений — это не про мистику, а про внутреннюю честность. Он вытаскивает на поверхность всё, что мы годами откладывали, и заставляет смотреть прямо в то, от чего привыкли уходить. Да, некоторым знакам зодиака будет особенно тяжело, потому что затмения нажимают на их больные точки, обостряют отношения, провоцируют импульсивность и тревогу. Но этот период не для разрушений, а для перезапуска. Если прожить кармический коридор с 17 февраля без резких шагов, дать себе время и не принимать решений из состояния «меня трясёт», то после 2 марта многие увидят, что это был не кризис, а шанс оставить старые страхи и выйти в более честную, живую версию себя. А ранее Life.ru рассказывал, почему сегодняшнее солнечное затмение такое опасное и одновременно важное.