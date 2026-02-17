Страдания до 2 марта! Кармический коридор открылся, и вот каким знакам зодиака уготовано мучиться

Коридор затмений, который начинается сегодня, 17 февраля, традиционно называют «кармическим». И не из-за мистики, а потому, что именно в такие периоды жизнь будто подсовывает темы, от которых давно пытались уйти. Солнечное затмение задаёт импульс, лунное — подводит итог, а пространство между ними превращается в эмоциональный тоннель, где всё обостряется: решения, страхи, желания, старые обиды и неожиданные встречи. На уровне бытовых ощущений это время, когда события идут быстрее, чем мысли; когда слова, сказанные «сгоряча», имеют слишком большой вес, а внутренние переживания становятся громче окружающего мира.
Астрологи называют коридор затмений временем судьбоносных развилок. И хотя каждый проживает его по-своему, есть знаки зодиака, у которых этот период пройдёт особенно непросто. Потому что затмения попадают в их чувствительные точки, трогают больные темы и требуют перестраивать то, что давно просило внимания. Ниже — пятёрка знаков, которые сильнее других почувствуют напряжение до 2 марта, и действие, которого им точно стоит избегать.
Кто станет главным героем кармического коридора затмений февраля?
Солнечное затмение в феврале проходит прямо по Водолею. А когда такое сильное астрологическое событие проходит в вашем знаке зодиака, это всегда удар по самоощущению. Всё, что касалось выбора, идентичности, границ и ощущения «кто я на самом деле», становится болезненно ясным. Водолеи по гороскопу могут ощутить, что старые роли больше не работают, а новые ещё не оформлены. Решения хочется принимать резко, словно одним движением отрубить всё лишнее, но именно это и может стать ловушкой.
Чего нельзя делать Водолею в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Увольняться, расставаться или менять жизнь в один шаг, на эмоциях. Коридор затмений искажает импульсы: то, что кажется освобождением, может оказаться бегством. Дайте себе два дня тишины перед серьёзным выбором.
У кого будут испытания отношениями и честностью?
Когда затмение проходит напротив вашего знака зодиака, оно работает как прожектор. У Львов по гороскопу под свет попадает тема партнёрства, причём не только в романтическом плане, а ещё и рабочие отношения, семейные. Всё, что игнорировалось, вылезает на поверхность: недосказанность, ожидания, усталость, разница в желаниях. Кармический коридор заставит посмотреть на отношения честно, без декораций. Люди со знаком зодиака Лев могут заболеть от ощущения, что от них слишком многого требуют или что им недодают внимания. И даже вероятно, что возникает желание «поставить точку». Но именно сейчас это опаснее всего.
Чего нельзя делать Львам в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Устраивать эмоциональные разборки и ставить ультиматумы. Любое резкое слово в этот период превращается в оружие.
У этого знака зодиака встанет выбор между безопасностью и переменами.
Тельцы — знак зодиака, который любит стабильность. А коридор затмений поставит перед представителями этого созвездия самый болезненный выбор: оставаться в привычном или делать шаг в неизвестность. Это может касаться работы, денег, статуса, отношений. То есть всего, что формирует чувство опоры. Тельцы по гороскопу в период с 17 февраля по 2 марта 2026 года могут ощущать внутренний разрыв: голова будет просить надёжности, а обстоятельства потребуют обновления. Вселенная словно подведёт к линии, которую не получится игнорировать.
Чего нельзя делать Тельцу в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Подписывать важные финансовые документы, брать кредиты, делать крупные вложения «на нервах». В этот период легко ошибиться, потому что эмоции маскируются под рациональность.
Всё тайное становится явным — кому нельзя будет плести интриги?
Для Скорпионов по гороскопу кармический коридор затмений с 17 февраля по 2 марта станет временем вскрытия самых грязных тайн. Вероятно, всплывают старые конфликты, напряжение в семье, недоверие, чувство вины, ревность, скрытые претензии. То, что носители знака зодиака Скорпион годами умели держать под замком, вдруг начинает вырываться. Важно помнить: затмения не разрушают, они показывают, где трещина была давно. Поэтому главное — не усугубить.
Чего нельзя делать Скорпионам в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Устраивать проверки, провокации, проверки верности или «добывать правду» силой. Коридор затмений усиливает паранойю. Любая игра в следователя приведёт к конфликту, который потом трудно исправить.
У кого случится кульминация усталости и перегрузки?
Лунное затмение в начале марта проходит по Деве. Это значит, что к концу коридора затмений именно представители этого знака зодиака могут почувствовать эмоциональный и физический пик: выгорание, навязчивую самокритику, контроль, тревогу за здоровье, резкое желание всё исправить и переделать. Девы по гороскопу ассоциируются с порядком, но именно сейчас порядок выйдет из-под контроля. И наступит время, когда нужно держать себя не в жёсткости, а в мягкости.
Чего нельзя делать Деве в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Ставить себе диагнозы, худеть, менять режим или наказывать себя за «недостатки». Коридор затмений усиливает тревожные мысли, делая их похожими на решения.
Коридор затмений — это не про мистику, а про внутреннюю честность. Он вытаскивает на поверхность всё, что мы годами откладывали, и заставляет смотреть прямо в то, от чего привыкли уходить. Да, некоторым знакам зодиака будет особенно тяжело, потому что затмения нажимают на их больные точки, обостряют отношения, провоцируют импульсивность и тревогу. Но этот период не для разрушений, а для перезапуска. Если прожить кармический коридор с 17 февраля без резких шагов, дать себе время и не принимать решений из состояния «меня трясёт», то после 2 марта многие увидят, что это был не кризис, а шанс оставить старые страхи и выйти в более честную, живую версию себя. А ранее Life.ru рассказывал, почему сегодняшнее солнечное затмение такое опасное и одновременно важное.
