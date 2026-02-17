Ричмонд
Страдания до 2 марта! Кармический коридор открылся, и вот каким знакам зодиака уготовано мучиться

Сегодня состоится кольцеобразное солнечное затмение, и оно откроет кармический коридор. Это значит, что вплоть до марта Вселенная будет проверять на прочность. Но особенно достанется этим знакам круга. Кто рискует надолго испортить себе жизнь проблемами?

Коридор затмений, который начинается сегодня, 17 февраля, традиционно называют «кармическим». И не из-за мистики, а потому, что именно в такие периоды жизнь будто подсовывает темы, от которых давно пытались уйти. Солнечное затмение задаёт импульс, лунное — подводит итог, а пространство между ними превращается в эмоциональный тоннель, где всё обостряется: решения, страхи, желания, старые обиды и неожиданные встречи. На уровне бытовых ощущений это время, когда события идут быстрее, чем мысли; когда слова, сказанные «сгоряча», имеют слишком большой вес, а внутренние переживания становятся громче окружающего мира.

Астрологи называют коридор затмений временем судьбоносных развилок. И хотя каждый проживает его по-своему, есть знаки зодиака, у которых этот период пройдёт особенно непросто. Потому что затмения попадают в их чувствительные точки, трогают больные темы и требуют перестраивать то, что давно просило внимания. Ниже — пятёрка знаков, которые сильнее других почувствуют напряжение до 2 марта, и действие, которого им точно стоит избегать.

Кто станет главным героем кармического коридора затмений февраля?

Солнечное затмение в феврале проходит прямо по Водолею. А когда такое сильное астрологическое событие проходит в вашем знаке зодиака, это всегда удар по самоощущению. Всё, что касалось выбора, идентичности, границ и ощущения «кто я на самом деле», становится болезненно ясным. Водолеи по гороскопу могут ощутить, что старые роли больше не работают, а новые ещё не оформлены. Решения хочется принимать резко, словно одним движением отрубить всё лишнее, но именно это и может стать ловушкой.

Чего нельзя делать Водолею в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Увольняться, расставаться или менять жизнь в один шаг, на эмоциях. Коридор затмений искажает импульсы: то, что кажется освобождением, может оказаться бегством. Дайте себе два дня тишины перед серьёзным выбором.

У кого будут испытания отношениями и честностью?

Когда затмение проходит напротив вашего знака зодиака, оно работает как прожектор. У Львов по гороскопу под свет попадает тема партнёрства, причём не только в романтическом плане, а ещё и рабочие отношения, семейные. Всё, что игнорировалось, вылезает на поверхность: недосказанность, ожидания, усталость, разница в желаниях. Кармический коридор заставит посмотреть на отношения честно, без декораций. Люди со знаком зодиака Лев могут заболеть от ощущения, что от них слишком многого требуют или что им недодают внимания. И даже вероятно, что возникает желание «поставить точку». Но именно сейчас это опаснее всего.

Чего нельзя делать Львам в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Устраивать эмоциональные разборки и ставить ультиматумы. Любое резкое слово в этот период превращается в оружие.

У этого знака зодиака встанет выбор между безопасностью и переменами.

Тельцы — знак зодиака, который любит стабильность. А коридор затмений поставит перед представителями этого созвездия самый болезненный выбор: оставаться в привычном или делать шаг в неизвестность. Это может касаться работы, денег, статуса, отношений. То есть всего, что формирует чувство опоры. Тельцы по гороскопу в период с 17 февраля по 2 марта 2026 года могут ощущать внутренний разрыв: голова будет просить надёжности, а обстоятельства потребуют обновления. Вселенная словно подведёт к линии, которую не получится игнорировать.

Чего нельзя делать Тельцу в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Подписывать важные финансовые документы, брать кредиты, делать крупные вложения «на нервах». В этот период легко ошибиться, потому что эмоции маскируются под рациональность.

Всё тайное становится явным — кому нельзя будет плести интриги?

Для Скорпионов по гороскопу кармический коридор затмений с 17 февраля по 2 марта станет временем вскрытия самых грязных тайн. Вероятно, всплывают старые конфликты, напряжение в семье, недоверие, чувство вины, ревность, скрытые претензии. То, что носители знака зодиака Скорпион годами умели держать под замком, вдруг начинает вырываться. Важно помнить: затмения не разрушают, они показывают, где трещина была давно. Поэтому главное — не усугубить.

Чего нельзя делать Скорпионам в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Устраивать проверки, провокации, проверки верности или «добывать правду» силой. Коридор затмений усиливает паранойю. Любая игра в следователя приведёт к конфликту, который потом трудно исправить.

У кого случится кульминация усталости и перегрузки?

Лунное затмение в начале марта проходит по Деве. Это значит, что к концу коридора затмений именно представители этого знака зодиака могут почувствовать эмоциональный и физический пик: выгорание, навязчивую самокритику, контроль, тревогу за здоровье, резкое желание всё исправить и переделать. Девы по гороскопу ассоциируются с порядком, но именно сейчас порядок выйдет из-под контроля. И наступит время, когда нужно держать себя не в жёсткости, а в мягкости.

Чего нельзя делать Деве в коридор затмений с 17 февраля по 2 марта? Ставить себе диагнозы, худеть, менять режим или наказывать себя за «недостатки». Коридор затмений усиливает тревожные мысли, делая их похожими на решения.

Коридор затмений — это не про мистику, а про внутреннюю честность. Он вытаскивает на поверхность всё, что мы годами откладывали, и заставляет смотреть прямо в то, от чего привыкли уходить. Да, некоторым знакам зодиака будет особенно тяжело, потому что затмения нажимают на их больные точки, обостряют отношения, провоцируют импульсивность и тревогу. Но этот период не для разрушений, а для перезапуска. Если прожить кармический коридор с 17 февраля без резких шагов, дать себе время и не принимать решений из состояния «меня трясёт», то после 2 марта многие увидят, что это был не кризис, а шанс оставить старые страхи и выйти в более честную, живую версию себя. А ранее Life.ru рассказывал, почему сегодняшнее солнечное затмение такое опасное и одновременно важное.

