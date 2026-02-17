В МВД рассказали, как защититься от NFC-мошенников

Для снижения рисков рекомендуется устанавливать банковские приложения только через официальные магазины и сайты банков; не передавать третьим лицам коды из SMS, push-уведомлений, CVV и PIN-коды; при звонке «из банка» самостоятельно перезванивать по номеру, указанному на официальном сайте; проверять разработчика приложения и адрес сайта перед вводом данных; отключать NFC при отсутствии необходимости в бесконтактной оплате, добавили в МВД.