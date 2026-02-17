В МВД рассказали, как защититься от NFC-мошенников

Схемы мошенничества с использованием NFC и поддельных звонков от имени банков продолжают распространяться.
По данным МВД РФ, злоумышленники действуют по отработанному сценарию: создают ощущение срочности, запугивают блокировкой счетов и вынуждают жертву самостоятельно передать доступ к деньгам.
Как правило, всё начинается со звонка якобы от сотрудника банка или правоохранительных органов. Сообщается о «подозрительных операциях» и необходимости срочно обезопасить средства. Далее человеку предлагают удалить банковское приложение, установить «защищённую» программу по присланной ссылке или перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».
Настоящие сотрудники банков и полиции не требуют удалять приложения, устанавливать сторонние сервисы, сообщать коды из SMS или переводить деньги по телефонному указанию. Требование срочно снять средства под предлогом их возможной потери является одним из ключевых признаков мошенничества.
Особую опасность представляют программы для удалённого доступа к устройству — через них злоумышленники получают полный контроль над телефоном и банковскими приложениями.
Для снижения рисков рекомендуется устанавливать банковские приложения только через официальные магазины и сайты банков; не передавать третьим лицам коды из SMS, push-уведомлений, CVV и PIN-коды; при звонке «из банка» самостоятельно перезванивать по номеру, указанному на официальном сайте; проверять разработчика приложения и адрес сайта перед вводом данных; отключать NFC при отсутствии необходимости в бесконтактной оплате, добавили в МВД.