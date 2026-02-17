Ричмонд
Из-за снегопада в Казани приостановили движение трамвая № 8

Ведутся работы по очистке путей от снега.

Источник: Комсомольская правда

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут», — обратились в организации к жителям.

Ранее мы сообщали, что из-за снегопада в Казани школы и детсады переводят на дистанционное обучение.