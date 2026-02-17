Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре белоруски выступят во фристайле и фигурном катании 17 февраля на Олимпиаде-2026

Белоруски выступят в фигурном катании и фристайле 17 февраля на Олимпиаде.

Источник: Комсомольская правда

17 февраля, во вторник, сразу четыре белоруски выступят на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине.

В 12.45 начнется квалификация у фристайлисток Анны Гуськовой, Анны Деруго и Анастасии Андрияновой. А в 20.45 стартует короткая программа у женщин-фигуристок, в которой выступит Виктория Сафонова.

Сафонова уже провела первые тренировки, и оценила свою готовность, а также лед Милана. Виктория откроет короткую программу, в которой выступят 29 фигуристок. На минувшей Олимпиаде-2022 она заняла 13 место.

Наибольшие надежды у фристайлисток связывают с опытной Анной Гуськовой, олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике 2018 года и серебряным призером 2022-го.

Ранее мы писали, что белоруска Марина Зуева сражалась на конькобежной дорожке Олимпиады с внучкой актрисы Джины Лоллобриджиды.