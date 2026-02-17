Cochrane: Интервальное голодание проигрывает другим методам похудения

Позже выяснилось, что интервальное голодание не дает значимого преимущества по снижению веса по сравнению с традиционными советами по снижению калорийности или обычным образом жизни. При этом данные о побочных эффектах в исследованиях фиксировались непоследовательно, уточнили в журнале.