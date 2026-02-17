Cochrane: Интервальное голодание проигрывает другим методам похудения

Интервальное голодание не помогает сбросить вес быстрее и лучше, чем стандартные рекомендации по питанию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в базе Cochrane.
Специалисты проанализировали данные 22 рандомизированных клинических испытаний с участием 1995 взрослых с избыточным весом из Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Австралии.
В ходе работы они оценивали разные варианты интервального голодания — от питания через день до ограничений по времени приема пищи. Большинство исследований продолжались до года.
Позже выяснилось, что интервальное голодание не дает значимого преимущества по снижению веса по сравнению с традиционными советами по снижению калорийности или обычным образом жизни. При этом данные о побочных эффектах в исследованиях фиксировались непоследовательно, уточнили в журнале.
В Москве 19-летнюю девушку с анорексией госпитализировали врачи из-за разрыва пищевода. Она призналась врачам, что долгое время вызывала рвоту, чтобы похудеть. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Евгения Фомина, почему возникает анорексия и можно ли ее вылечить.