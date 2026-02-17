В Румынии в пещере обнаружили стойкую к антибиотикам бактерию

«Изучение подобных микробов, которые провели тысячи лет в изоляции от остальных экосистем Земли, помогает нам понимать то, как бактерии вырабатывали стойкость к антибиотикам до начала их массового использования человеком. Так, мы обнаружили, что данная бактерия оказалась стойкой к десяти антибиотикам, в том числе к фторхинолонам, которые широко используются для лечения серьезных инфекций в клинической практике», — добавила Пуркэря.