Разработаны детекторы на оксиде галлия для космоса и промышленности

«Детекторы на оксиде галлия сохраняют высокий функционал даже при экстремально низких температурах, вплоть до −263°C. Это делает их идеальными кандидатами для космических аппаратов или высокоточного оборудования в Арктике. При повышении температуры детекторы только выигрывают в скорости. Время срабатывания сокращается с 69 до 36 миллисекунд, а время восстановления — с 37 до 10 миллисекунд при нагреве от −263°C до +77°C», — отметил старший преподаватель кафедры полупроводниковой электроники РФФ ТГУ, научный сотрудник центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» Никита Яковлев.