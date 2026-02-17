Разработаны детекторы на оксиде галлия для космоса и промышленности

ТОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали и произвели лабораторные образцы детекторов на основе оксида галлия. Их можно использовать в аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые ТГУ провели исследования температурной зависимости электрических и фотоэлектрических характеристик опытных образцов детекторов, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления, на базе центра “Перспективные технологии в микроэлектронике” ТГУ», — сказано в сообщении.
Детекторы на основе оксида галлия обладают высокой мощностью, надежностью в экстремальных условиях, высокой чувствительностью и энергоэффективностью. При использовании в электромобилях и энергосетях детекторы позволят снизить потери на преобразование электроэнергии на 10−15%.
По словам заведующего кафедрой полупроводниковой электроники РФФ ТГУ, с. н. с. центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Виктора Копьева, одно из важных направлений исследований — разработка ультрафиолетовых фотодетекторов, устойчивых к солнечному свету и способных работать без дополнительных оптических фильтров. Эти устройства могут применяться для обнаружения пламени, в медицине, для мониторинга окружающей среды, картографии озонового слоя, навигации и связи. Высокая стойкость оксида галлия к теплу и радиации позволяет использовать его в аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях.
«Детекторы на оксиде галлия сохраняют высокий функционал даже при экстремально низких температурах, вплоть до −263°C. Это делает их идеальными кандидатами для космических аппаратов или высокоточного оборудования в Арктике. При повышении температуры детекторы только выигрывают в скорости. Время срабатывания сокращается с 69 до 36 миллисекунд, а время восстановления — с 37 до 10 миллисекунд при нагреве от −263°C до +77°C», — отметил старший преподаватель кафедры полупроводниковой электроники РФФ ТГУ, научный сотрудник центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» Никита Яковлев.
Данные, полученные учеными ТГУ, позволят быстрее перейти от лабораторных экспериментов к промышленному внедрению «солнечно-слепых» датчиков и мощных силовых систем. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в высокорейтинговом научном журнале IEEE.