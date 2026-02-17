Президент Путин назначил четырех судей в районные суды Омской области

О новых кадровых назначениях сообщила пресс-служба судов Омской области. Президент России Владимир Путин своим указом № 93 утвердил четверых специалистов. Документ подписан накануне.
В Первомайском районе штат пополнили Екатерина Лисицына и Елена Штейнбах. Вадим Кошевой утвержден на должности судьи Омского райсуда. Марина Лаась назначена судьей Центрального районного суда столицы региона.
Известно, что Штейнбах с апреля 2021 года работала мировым судьей на участке № 79 в Первомайском судебном районе, а Лисицына трудилась помощником судьи в Омском райсуде. Кошевой начал судейскую карьеру в декабре 2021-го с поста мирового судьи в Москаленском районе. Лаась ранее занимала должность помощника прокурора Таврического района.
Ранее мы сообщили, что стоматологическая клиника заплатит пациенту более 2,4 млн рублей за кривые импланты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Омске сокращают автобусный маршрут № 135.
Омскому эндоскопист вручили знак «Отличник здравоохранения» за 40 лет работы.