Индекс промпроизводства на Дону превысил 100%

Индекс производства в Ростовской области превысил 100%, тогда как в среднем по Южному округу он не дотянул до 97%. В торговле — рост больше 4%, и в общепите — плюс 11,5%. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Что касается аграриев, то почти 99% озимых культур взошли и чувствуют себя хорошо или удовлетворительно. Снег в этом году помог — почва набрала влаги, что полезно будущему урожаю.
— Юрий Слюсарь поручил не останавливаться на достигнутом и активнее привлекать федеральные деньги в сельское хозяйство. Тем более что на льготные кредиты для донских аграриев уже выделено почти 3 миллиарда рублей, — сказано в сообщении.
