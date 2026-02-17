Умер американский режиссёр Фредерик Уайзман, удостоенный премии «Оскар»

«С глубоким прискорбием корпорация Zipporah Films и семья Уайзман сообщает о мирной кончине Фредерика Уайзмана — кинорежиссёра, продюсера и театрального режиссёра — 16 февраля 2026 года. Ему было 96 лет», — говорится в заявлении на сайте компании.
За годы работы Уайзман создал 45 фильмов. Среди них картины «Безумцы Титиката» 1967 года, «В Беркли» 2013 года, «Национальная галерея» 2014 года и «Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека» 2017 года. В 2022 году он представил фильм «Пара», посвящённый переписке Льва Толстого и его жены.
В 2014 году на Венецианском кинофестивале режиссёр получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В 2017 году Американская киноакадемия вручила ему почётную премию «Оскар». Фредерик Уайзман считается одним из ведущих представителей американского документального кино второй половины XX и начала XXI века.
Ранее в возрасте 95 лет умер актёр Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». О его смерти сообщила супруга Лусиана. Дюваль работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США. Среди его известных работ — «МЭШ», «Крёстный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл».
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.