Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер американский режиссёр Фредерик Уайзман, удостоенный премии «Оскар»

Американский режиссёр документального кино Фредерик Уайзман скончался в возрасте 96 лет. О его смерти сообщила его компания Zipporah Films и родные. В заявлении уточняется, что Уайзман умер 16 февраля 2026 года.

Источник: Life.ru

«С глубоким прискорбием корпорация Zipporah Films и семья Уайзман сообщает о мирной кончине Фредерика Уайзмана — кинорежиссёра, продюсера и театрального режиссёра — 16 февраля 2026 года. Ему было 96 лет», — говорится в заявлении на сайте компании.

За годы работы Уайзман создал 45 фильмов. Среди них картины «Безумцы Титиката» 1967 года, «В Беркли» 2013 года, «Национальная галерея» 2014 года и «Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека» 2017 года. В 2022 году он представил фильм «Пара», посвящённый переписке Льва Толстого и его жены.

В 2014 году на Венецианском кинофестивале режиссёр получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В 2017 году Американская киноакадемия вручила ему почётную премию «Оскар». Фредерик Уайзман считается одним из ведущих представителей американского документального кино второй половины XX и начала XXI века.

Ранее в возрасте 95 лет умер актёр Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». О его смерти сообщила супруга Лусиана. Дюваль работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США. Среди его известных работ — «МЭШ», «Крёстный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл».

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше