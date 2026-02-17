Умер американский режиссёр Фредерик Уайзман, удостоенный премии «Оскар»

Ранее в возрасте 95 лет умер актёр Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крёстный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». О его смерти сообщила супруга Лусиана. Дюваль работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактёров США. Среди его известных работ — «МЭШ», «Крёстный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл».