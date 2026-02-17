На Кубе 32 тыс. беременных в группе риска из-за энергетической блокады

По данным ведомства, дополнительному риску подвержены 32 880 женщин. Дефицит топлива ограничивает доступ к ультразвуковым исследованиям, затрудняет оказание экстренной помощи матерям и новорождённым, приводит к сбоям в графике вакцинации и осложняет помощь детям с особыми потребностями.
В Министерстве отмечают, что новые односторонние меры Вашингтона усугубляют нехватку медикаментов, оборудования и расходных материалов. Сокращение авиарейсов и рост стоимости перевозок также осложняют поставки жизненно важных ресурсов и работу больниц, включая отделения интенсивной терапии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже вступил в переговорный процесс с Кубой.