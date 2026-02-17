Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе 32 тыс. беременных в группе риска из-за энергетической блокады

Свыше 32 тыс. беременных женщин на Кубе находятся в группе риска из-за проблем в сфере здравоохранения, вызванных энергетической блокадой острова со стороны США.

Источник: Аргументы и факты

Более 32 тысяч беременных женщин на Кубе оказались в группе риска из-за проблем в системе здравоохранения, связанных с энергетической блокадой острова со стороны США. Об этом сообщает официальная газета Granma со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, дополнительному риску подвержены 32 880 женщин. Дефицит топлива ограничивает доступ к ультразвуковым исследованиям, затрудняет оказание экстренной помощи матерям и новорождённым, приводит к сбоям в графике вакцинации и осложняет помощь детям с особыми потребностями.

В Министерстве отмечают, что новые односторонние меры Вашингтона усугубляют нехватку медикаментов, оборудования и расходных материалов. Сокращение авиарейсов и рост стоимости перевозок также осложняют поставки жизненно важных ресурсов и работу больниц, включая отделения интенсивной терапии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже вступил в переговорный процесс с Кубой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше